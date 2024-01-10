Общество 10 января 2024, 04:05 Пять терабайт персональных данных россиян утекло в Сеть с начала 2024 года ГК Solar: в 2024 году в Сеть утекло 5 терабайт данных россиян Freepik

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С начала 2024 года в Сети утекли более 116 миллионов строк данных российских пользователей общим объемом пять терабайт. Это на 10% больше, чем за тот же период 2023 года, сообщил РИА «Новости» руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

За девять дней 2024 года в Сеть попало 116,5 миллиона строк данных, отметил эксперт. Небольшое затишье специалисты наблюдали только 1 января.

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«По количеству опубликованных данных в начале года первое место занял финансовый сектор (115,2 миллиона строк). Также от утечек пострадали отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT», — добавил Вураско.

В открытый доступ попали 324 тысячи e-mail-адресов и 274,9 тысячи номеров мобильных телефонов.

В 2023 году в результате слива информации в открытый доступ попало более 300 миллионов записей о россиянах. Суды рассмотрели 87 протоколов Роскомнадзора по факту утечек персональных данных.