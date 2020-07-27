Устроиться на работу пенсионерам и женщинам с детьми в России стало проще

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который упрощает процесс трудоустройства для пожилых людей и женщин с детьми младше трех лет. Службам занятости разрешили самим заключать договор на повышение квалификации соискателей с теми организациями, которые ведут обучающие программы в рамках нацпроекта «Демография».

«Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта «Демография», — приводит слова премьер-министра агентство РИА «Новости».

Мишустин обратил внимание, что после выхода из декретного отпуска или на пенсию гражданам необходимо пройти переобучение или повышение квалификации. Однако до принятия нового постановления госслужбы занятости не имели возможность заключить договор на прохождение курсов напрямую с их организаторами. По словам министра, этот «правовой пробел» теперь устранен.

Мишустин отметил, что распределение денег из бюджета регионов на обучения соискателей «затягивало и усложняло» процесс трудоустройства. Благодаря новому постановлению службам по трудоустройству больше не придется ждать распределения средств.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству РФ создать единую платформу по трудоустройству. Через новый сервис россияне смогут публиковать и искать вакансии. Также российский лидер подписал закон о создании федерального регистра сведений, где будет храниться вся информация о гражданах.