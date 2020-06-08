Путин подписал закон о создании единой информационной системы о населении

Законопроект приняли, чтобы систематизировать сведения о населении, которые содержатся в государственных и муниципальных информационных ресурсах.

Оператором регистра станет Федеральная налоговая служба (ФНС). Сотрудники ведомства будут отвечать и за защиту персональной информации, которую внесут в регистр.

В этот ресурс включат фамилию, имя, отчество, дату и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и другие сведения о людях. В него попадут не только граждане России, но и иностранцы, которые живут или работают в РФ.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии и сами граждане (если речь идет о собственной личной информации). Данные регистра будут предоставлять и нотариусам.