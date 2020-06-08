Единую онлайн-платформу для вакансий создадут в России

Путин поручил правительству создать единую платформу в интернете, на которой можно будет публиковать и искать вакансии. Соответствующее поручение российский президент дал министрам по итогам совещания о ситуации на рынке труда.

Как говорится в поручении, которое опубликовал сайт Кремля, на этой платформе будут размещать и предложения о временной работе. Там же можно будет оформить и правоотношения между соискателями и работодателями.

В перечне поручений значится разработка мер по совершенствованию деятельности органов службы занятости населения. Они коснутся повышения качества услуг по трудоустройству и их предоставления в электронной форме.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ появится единый федеральный регистр сведений о гражданах. Это необходимо, чтобы систематизировать сведения о россиянах, которые содержатся в государственных и муниципальных информационных ресурсах.