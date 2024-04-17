Власть 17 апреля 2024, 17:34 Уровень дамбы в Кургане за пять дней увеличили до 11,5 метра Губернатор Шумков: уровень дамбы в Кургане подняли до 11,5 метра Пресс-служба МЧС

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Уровень дамбы в Кургане увеличили за пять дней до 11,5 метра и более. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Вадим Шумков во время совещания.

«На данный момент в бассейне реки Тобол подтопленными оказались 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести муниципальных округах, включая город Курган. Итого: 669 жилых домов, 2376 дачных домов, пять мостов», — рассказал Шумков.

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Путин заявил, что видит, что главы регионов, где идут паводки, напряженно работают. он отметил, что власти искренне стараются помочь людям. Комиссии должны немедленно оценивать нанесённый паводками ущерб, подчеркнул глава государства, передал RT.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 10 часов вырос на 62 сантиметра и достиг 927 сантиметров. Из-за резкого подъема воды в Кетово ночью эвакуировали жителей 46 улиц. Людей призвали не ждать, когда вода подойдет к дому, а забирать детей, пожилых родственников, животных и уезжать.