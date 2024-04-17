Происшествия 17 апреля 2024, 16:53 Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 10 часов вырос на 62 сантиметра Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 927 сантиметров Пресс-служба МЧС

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За последние два часа уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на восемь сантиметров. По данным на 16:00 по московскому времени он составил 927 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», — передали власти.

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Из-за резкого подъема воды в Кетово ночью эвакуировали жителей 46 улиц. Их призвали не ждать, когда вода подойдет к дому, а забирать детей, пожилых родственников, животных и уезжать.

В регионе развернуты пункты временного размещения. Питомцев можно временно оставить в приюте.

Разлившаяся река Тобол затопила пригород Кургана, вода подошла к многоэтажным домам. Многие люди эвакуировались, оставив вещи и животных. Некоторые стали возвращаться, чтобы забрать питомцев. Ранее на видео попало спасение одной из собак. Хозяин уговаривал дворнягу по бревнам перейти к лодке.