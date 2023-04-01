Мир 01 апреля 2023, 21:10 Предстоятелю Киево-Печерской лавры назначили два месяца домашнего ареста Суд отправил наместника Киево-Печерской лавры под домашний арест на 60 дней РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шевченковский районный суд Киева отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест. Как сообщило украинское издание «Страна», отбывать наказание священник станет в селе Воронки Бориспольского района.

На священнослужителя наденут электронный браслет. Ходатайство прокуратуры о запрете пользоваться интернетом и социальными сетями судья отклонил. Также он отказал адвокатам Павла, которые просили разрешить их подзащитному посещать Киево-Печерскую лавру и проводить там богослужения.

Реклама

Во время выступления в Шевченковском суде Киева прокурор заявил, что следователи собрали все выступления священника и его заявления во время общения с верующими и направили их на лингвистическую экспертизу Министерства юстиции

Ранее судья перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту на понедельник, 3 апреля из-за его плохого состояния здоровья. Позже суд согласовал принудительный привод священнослужителя.

Служба безопасности Украины предъявила наместнику Киево-Печерской лавры обвинения в разжигании межрелигиозной розни и работе на Россию. Сам священник все обвинения отверг.