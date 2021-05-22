Украинские санкции против СМИ назвали нападками на свободу слова

Продление Украиной санкций против российских СМИ не вяжется с заявлениями президента страны Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным.

Источник рассказал РИА «Новости», что в Москве «решительно осуждают односторонние ограничительные меры», направленные, в первую очередь, против свободы прессы.

В пятницу 21 мая Зеленский своим указом продлил на три года санкции против крупнейших российских СМИ, включая основные телеканалы и медиагруппу «Россия сегодня», в которую входят РИА «Новости», Sputnik, «Прайм» и другие издания.

Также под бессрочные санкции попали глава Крым Сергей Аксенов, руководители ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник. В санкционный список включили и российский «Яндекс».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру встретиться в Донбассе. Владимир Путин в ответ заявил о готовности принять украинского коллегу в Москве.

Сейчас, по словам Зеленского, администрации глав государств ведут переговоры о возможной встрече. Это подтвердили и в Кремле.