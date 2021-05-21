Зеленский ввел санкции против российских СМИ и «Яндекса»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против российских СМИ, компаний и граждан. Указ опубликован на сайте главы государства.

Под санкции попали «Яндекс», Первый канал, НТВ, «ТВ Центр», холдинг ВГТРК, РБК, ТНТ, РЕН ТВ, «Звезда», медиагруппа «Россия сегодня», «Известия», «Московский комсомолец» и другие СМИ, в числе которых «Крымская газета» и «Студия „Ялта ТВ“».

Также в перечень вошли руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава Республики Крым Сергей Аксенов, профессор кафедры международного права МГИМО Евгений Воронин.

Помимо них в списке оказались «воры в законе» из Грузии и других стран бывшего СССР Поликарп Джанелидзе, Георгий Хмелидзе, Сергей Лысенко, Андрей Недзельский, Сергей Олейник и Нодар Асоян.

Также туда попали ряд украинских и зарубежных компаний, в том числе «Яндекс. Украина», INDX Transactions Ltd (Британские Виргинские острова), Amstar Holdings Limited (Гонконг).