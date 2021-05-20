Путин и Зеленский все-таки встретятся

Президент Украины заявил о начале контактов между его офисом и представителями президента России Владимира Путина. Они пытаются договориться о встрече двух глав.

«Насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ в любой точке нашего Донбасса, а президент РФ предложил встречу в Москве. Но традиционно в такой ситуации встречи происходят или в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Начат разговор между офисом президента Украины и Российской Федерации», — сказал он в ходе пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления в должность президента.

Подготовку к встречи Путина с Зеленским подтвердили и в Кремле, сообщил РБК.

Владимир Зеленский 20 апреля предложил Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». Российский президент от встречи не отказался, но предложил перенести ее в Москву. Однако украинский лидер предложил любое другое место, например Ватикан. Украинцы заявили, что Владимиру Зеленскому стоит назначить встречу с российским лидером в Крыму. Это помогло бы поднять рейтинги главе украинского народа.