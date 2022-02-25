Зеленский обсудил с Байденом антивоенную коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем разговоре с лидером США Джо Байденом. По словам украинского руководителя, стороны обсудили усиление санкций в отношении РФ и военную помощь. Сообщение соответствующего содержания опубликовано в Twitter Зеленского.

«Только что обсудил с президентом США усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию. Благодарен США за мощную поддержку Украине!» — написал Зеленский.

Ранее Джо Байден заявлял, что США не станут начинать боевые действия против России для защиты Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Он сделал это после соответствующих обращений глав ДНР и ЛНР. По словам главы российского государства, в планы не входит оккупация украинских территорий. В минобороны уточнили, что в ходе операции наносятся высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры страны. Никакой угрозы для мирных жителей эти действия не несут.