Россия после заявления Украины о готовности обсуждать нейтралитет сформировала делегацию и предложила провести переговоры в Минске. Однако украинская сторона отказалась и попросила перенести их в Варшаву, а затем пропала со связи, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, написал РБК.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что после слов Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины российский лидер согласился организовать переговоры в Минске и сформировал делегацию. Украинскую сторону уведомили, после чего Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу», — рассказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что эта «пауза» продолжается уже довольно долго.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Зеленский своими словами о возможности обсуждения нейтралитета просто пытается всех обмануть. Глава МИД напомнил, что Зеленский, который отказывался выполнять Минские соглашения, раньше точно так же по поводу и без призывал своих западных покровителей к переговорам в «нормандском формате», заранее делая ставку на нулевой результат по их итогам.

Путин ранее заявил, что в ходе спецоперации на Украине основные столкновения идут с националистическими отрядами, а в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов», которая держит в заложниках весь украинский народ.

Военный эксперт Виктор Баранец ранее заявил «360», что сейчас крайне важно «выбить зубы бандеровскому войску», лишив украинских радикалов возможности сопротивляться. Несмотря на то, что Россия развернулся операцию в Донбассе для мира, а не для войны, коллективный Запад все равно будет выть и скулить, отметил Баранец.

В Минобороны РФ ранее сообщили о поступивших данных разведки, что украинские каратели развернули на площади Шевченко в Киеве системы залпового огня «Град», чтобы спровоцировать ответный огонь по жилым кварталам.