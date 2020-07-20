«Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: „Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?“ Он говорит: „У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать, для того, чтобы поддержать другие регионы Украины“», — сказал Путин на встрече с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Президент отметил, что власти Украины вынуждены были отбирать у Крыма финансирование. По словам Путина, украинские руководители не вели специальную работу против региона, они действовали исходя из «тяжелой экономической ситуации».

Кроме этого, Путин не считает, что отношения между Россией и Украиной испортились из-за Крыма. Об этом президент рассказал в интервью на телеканале «Россия 1». При этом украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Крым будет препятствием для налаживания отношений между двумя странами.