Путин назвал причину ухудшения отношений с Украиной. Дело не в Крыме

Он напомнил, что в конце 2013 года в соседней стране произошел государственный переворот с последующим захватом власти.

«С этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот», — пояснил российский лидер.

Он подчеркнул, что не надо связывать Крым и изменение отношений между двумя странами. При этом Путин спрогнозировал, что негатив между Москвой и Киевом в какой-то момент закончится.

«Эта пена рано или поздно схлынет», — заявил президент.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что крымский вопрос закрыт окончательно.

Украинский лидер Владимир Зеленский снова начал вести риторику о полуострове. В частности он заявил, что Крым останется главным препятствием для налаживания отношений между Москвой и Киевом. Кроме того, он пообещал вынести вопрос о принадлежности полуострова в международную повестку.