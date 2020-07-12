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    12 июля 2020, 14:16

    Путин назвал причину ухудшения отношений с Украиной. Дело не в Крыме

    Анатолий Минкин

    Отношения Москвы и Киева испортились не из-за вхождения Крыма в состав России. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в интервью для телеканала «Россия 1».
    Путин назвал причину ухудшения отношений с Украиной. Дело не в Крыме

    Он напомнил, что в конце 2013 года в соседней стране произошел государственный переворот с последующим захватом власти.

    «С этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот», — пояснил российский лидер.

    Он подчеркнул, что не надо связывать Крым и изменение отношений между двумя странами. При этом Путин спрогнозировал, что негатив между Москвой и Киевом в какой-то момент закончится.

    «Эта пена рано или поздно схлынет», — заявил президент.

    Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что крымский вопрос закрыт окончательно.

    Украинский лидер Владимир Зеленский снова начал вести риторику о полуострове. В частности он заявил, что Крым останется главным препятствием для налаживания отношений между Москвой и Киевом. Кроме того, он пообещал вынести вопрос о принадлежности полуострова в международную повестку.