Зеленский спрогнозировал чувство стыда у россиян за возвращение Крыма

Украина и Россия не смогут снова наладить отношения без возвращения Крыма. Но даже при этих условиях неизвестно сколько нужно времени, чтобы снова связать два народа. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться для украинского и российского народов, будущим поколениям», — привел его цитату ТАСС.

По словам Зеленского, через несколько лет россияне почувствуют стыд за все, что произошло в Крыму. Также он подчеркнул, что рано или поздно полуостров вернется в состав Украины.

При этом он не смог ответить на вопрос, сколько времени потребуется, чтобы вернуть отношения между двумя государствами на прежний уровень. Однако и украинцам, и россиянам придется искать компромисс, чтобы ужиться рядом.

«Мы соседи и живем в этой „квартире“, и никто переселяться не будет», — подчеркнул украинский лидер.

В марте 2014 года Верховный совет Крыма и городской совет Севастополя приняли декларации о независимости региона от Украины. 16 марта на полуострове прошел референдум по результатам которого Крым и Севастополь входили в состав России. Владимир Путин подписал указ о принятии этой территории в состав страны. Это решение одобрили Госдума и Совет Федерации.