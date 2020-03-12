Продажи туров в Россию почти полностью остановились из-за коронавируса

Зарубежные туристы массово отказываются от ранее забронированных туров в Россию. Общая сумма отказов от туров с марта по май 2020 года уже достигла 500 миллионов рублей. Новые продажи практически остановились.

Иностранные туристы отказались от бронирования туров в Россию. Туроператоры пожаловались на практически полный обвал продаж. По подсчетам Аналитической службы Ассоциации туропрераторов России (АТОР), общая стоимость аннулированных заявок на период с марта по май 2020 года уже достигла 500 миллионов рублей, и тенденция сохраняется.

Сейчас почти полностью закрыли транспортное сообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном. Гражданам этих стран была временно ограничена возможность безвизового въезда в Россию. Накануне стало известно об ограничении авиасообщения с некоторыми странами Европы: Францией, Германией, Испанией. Кроме того, российские и иностранные граждане, прибывающие из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции и Испании в Россию должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции или карантина.

Эти меры фактически свели на нет туризм из ключевых для российского въездного туризма стран. Терпящие убытки туроператоры подчеркивают, что не понимают — сколько еще продержатся запреты. Иными словами, сколько еще им терпеть убытки из-за остановки отрасли.

Чаще всего от поездок в Россию отказываются в Азии. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, уже есть отказы от поездок из Вьетнама, Индонезии, Японии.

На этом фоне возникают и другие сложности. Так, проблематичными стали туры в Кремль. В главном музее Москвы готовы отменять без штрафов только заявки по группам из Китая, Кореи и Ирана. При этом возможна отмена только группы полностью. Многие группы еще готовы ехать в Россию, но подсократив состав — 10 человек вместо 35 заявленных ранее туристов. При этом вернуть выкупленные билеты без штрафов за «отказников» сейчас не выйдет.

Туроператоры готовы умолять о господдержке. Потеря летнего сезона, которая уже начинает просматриваться, может стать серьезнейшим ударом по отрасли за последние 20 лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила, что вспышка нового заболевания COVID-19 — это пандемия. Всего к моменту публикации этой новости в мире зарегистрированы 126 258 случая заражения новым коронавирусом. В результате болезни умерли 4638 человек, вылечились 68 284.