Коронавирус в России и мире. Главное на 12 марта

ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией. В России обнаружили еще восемь больных и ограничили авиасообщение с Германией, Италией, Испанией и Францией. В Италии закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. В Канаде отменили чемпионат мира по фигурному катанию. Подробнее об этих и других событиях — в ежедневной сводке «360».

Статистика

По данным издания South China Morning Post, всего в мире вирус обнаружили у 122 тысяч заболевших. Скончались 4578 пациентов, почти 66 тысяч вылечились.

По числу заразившихся лидирует Китай — более 80,7 тысячи случаев при 3158 умерших (за сутки скончались 22 человека). Затем следуют Италия (12,4 тысячи случаев, 827 смертей), Иран (9 тысяч заразившихся, 354 смерти), Южная Корея (7,7 тысячи, 60 летальных случаев).

Коронавирус в России

В России за сутки коронавирус выявили у восьми пациентов. Шесть из них заболели в Москве, еще двое — в Подмосковье. Все заразившиеся вернулись из Италии. Всего в РФ вирус нашли у 28 человек, несколько из них уже выписались.

С 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Авиакомпаниям оставили только прямые рейсы, отменив чартеры. Пассажиров, прибывающих из этих стран, направят в терминал F Шереметьево. Там у них дистанционно измерят температуру и соберут анкеты с контактными данными. В этот терминал уже прибывают пассажиры из Китая, Ирана и Южной Кореи.

Всего в Москве под наблюдением медиков находятся около тысячи человек, которые ранее контактировали с заболевшими.

С 13 марта итальянцы не смогут получить туристическую визу в Россию. Дипломатам и бизнесменам въезд в РФ ограничивать не будут.

В Москве действует ограничение на массовые мероприятия — в них должны участвовать не более пяти тысяч человек. В Российской футбольной премьер-лиге пояснили, что сюда помимо зрителей входят участники команд и все сотрудники на поле. Ограничение действует до 10 апреля.

Из-за него в столице не стали проводить митинг, посвященный присоединению Крыма. На мероприятии 21 марта планировалось собрать 100 тысяч человек.

Московские парки решили бороться с вирусом с помощью кварцевых ламп. Их установят в местах массового скопления людей. Также для парков закупили термометры, респираторы и дезинфицирующие средства.

В Липецкой области, где коронавирус подтвердили у трех жителей, до 24 марта закрывают все учреждения культуры, а также отменяют массовые мероприятия. Вирус нашли у трех туристов, вернувшихся из Италии. В карантин поместили их родственников, также проверили людей, с которыми общались заболевшие.

«Победа» отменила полеты в Израиль. Перевозчик вывезет туристов из Эйлата 12 и 14 марта. С 20:00 12 марта все прибывающие в Израиль должны будут пройти двухнедельный карантин. Ограничение распространяется и на туристов, которые не смогут покинуть свой отель. Для тех, кто прилетел раньше, новые правила не действуют. Обязательный карантин ввели до 26 марта.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассчитывает, что эпидемия коронавируса не помешает голосованию по поправкам в Конституцию, которое назначено на 22 апреля.

«Надеюсь, что совместными усилиями и наши госорганы, и наши граждане справятся с этой проблемой», — заявила она.

В РПЦ призвали священников соблюдать санитарно-гигиенические меры в приходах и монастырях. Священнослужителям советуют применять санитарные растворы для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, а также использовать одноразовые стаканчики.

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн из-за ограничений по числу зрителей даст в Москве два концерта. Те, кто купил билеты, смогут посетить один из них в 15 или 19 часов. Линдеманн выступает со своим сольным проектом Lindemann.

Коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения официально признала распространение коронавируса пандемией. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус ожидает, что в ближайшие недели число заболевших и погибших будет увеличиваться. При этом он отметил, что более 90% всех выявленных случаев приходится на КНР, Италию, Иран и Южную Корею. В Китае и Южной Корее число новых заболевших в последнее время значительно снизилось. Так, в КНР за сутки вирус нашли у 24 человек, во всем мире — у 4105.

В Канаде отменили чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале с 18 по 22 марта. Решение приняли власти канадской провинции Квебек. Ранее из-за коронавируса канадцы решили не проводить женский чемпионат мира по хоккею. Игры собирались провести с 31 марта по 10 апреля.

В Италии, где вирус выявили у 12 тысяч человек, жертвами заболевания стали 827 пациентов. За сутки погибли 196 из них.

Власти станы уже объявили национальный карантин, а теперь вводят запрет на торговлю, а также работу кафе и ресторанов. Исключения сделаны только для продуктовых магазинов и аптек. Рестораны и бары смогут доставлять еду на дом. Также продолжат работу банки, страховые компании, общественный транспорт.

У защитника итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани подтвердили коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно. 8 марта футболист был в заявке «Ювентуса» на матч с «Интером». Матч он провел на скамейке запасных.

Министерство туризма Турции предложило владельцам отелей перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля. Также в министерстве рекомендовали сократить турпоток, пообещав поддержку отрасли.

МОК, во всяком случае, официально не собирается переносить Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса. В оргкомитете Игр сообщили, что стремятся провести «безопасное мероприятие». Накануне член оргкомитета Харуюки Такахаси заявил, что Олимпиаду в Токио можно перенести на год или два. По его мнению, это лучше, чем отменять соревнования.

Индия с 13 марта по 15 апреля перестанет выдавать туристические визы из-за эпидемии коронавируса. Всего вирус в стране нашли у 67 человек, в их числе группа из 16 итальянских туристов.

В Иране коронавирус обнаружили еще у трех чиновников. Это первый вице-президент Эсхак Джахангири, министр туризма Али Мунесан и министр торговли Реза Рахмани. Всего в стране выявили девять тысяч заболевших, 354 человека умерли.

В США число случаев заражения достигло 1162 при 37 летальных исходах. Президент Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в страну из стран ЕС. Исключение сделано для Великобритании. Запрет начнет действовать с 13 марта и продлится 30 дней.