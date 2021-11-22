Уголовную ответственность за многократные нарушения ПДД захотели ввести в России

В Госдуме рассмотрят законопроект об уголовной ответственности за неоднократные нарушения ПДД, создающие опасность для жизни людей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет об изменениях в законах, которые ужесточат наказания для любителей хулиганства на дорогах. Наказывать планируют водителей, которые устраивают гонки и лихачат, чтобы снимать снять опасный стиль вождения и выложить в интернет ради просмотров и подписчиков.

«Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность», — подчеркнул Володин.

Он отметил, что такое вождение несет серьезную опасность для окружающих, которые могут погибнуть, будучи совершенно непричастными к происшествию. Угроза возникает не только для участников дорожного движения, но и для находящихся на пешеходных переходах и остановках.

Также Володин предложил не только наказывать лихачей, но и забирать их транспортные средства.