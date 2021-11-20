По данным СМИ, Саид Губденский оказался виновником массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Блогер и его пассажир погибли.

Источник сообщил РЕН ТВ, что Губденский устроил «шашки» на дороге перед тем, как произошло столкновение. Установлено, что в момент ДТП он превысил скорость.

Кроме того, до аварии в интернете появилось видео, на котором блогер едет наперегонки с другим автомобилем.

В аварии на Кутузовском проспекте врезались несколько машин. Столкновение было настолько сильным, что в других машинах один человек вылетел на дорогу, а еще двоих зажало внутри. Их состояние пока неизвестно.

По данным СМИ, до происшествия Губденский записал видео, в котором призвал водителей не рисковать и не ездить по встречной полосе.

Уточняется, что после аварии движение на участке Кутузовского проспекта затруднено.