Массовое ДТП с четырьмя машинами произошло на Кутузовском проспекте в Москве. По данным СМИ, за рулем BMW находился блогер Саид Губденский. Он и его пассажир погибли.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Губденский выехал на встречную полосу, в результате чего произошла авария. Удар был настолько сильный, что в одной из машин человек вылетел на дорогу, а в двух других автомобилях людей зажало. Информации об их состоянии пока нет.

Daily Storm добавило, что Губденский недавно записал видео, в котором призвал водителей не рисковать и не ездить по встречной полосе.

По данным телеканала РЕН ТВ, еще один автомобиль, попавший в ДТП, принадлежит бизнесмену Ратмиру Тимашеву, который является основателем компаний Aelita Software и Veeam Software. Присутствовали ли он на месте происшествия сам — пока неизвестно.

Агентство «Москва» сообщило, что после аварии движение на участке Кутузовского проспекта затруднено.