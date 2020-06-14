«Участвовали во всех конфликтах последних лет»: в Совфеде высказались о решении Трампа «завершить эру войн»

Стоит поприветствовать заявление президента США Дональда Трампа о завершении эры бесконечных войн с участием американских военных. Так считает член Совета Федерации России Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «360».

Российский политик напомнил фразу «Благими намерениями вымощена дорога в ад».

«Хотелось бы в это верить. Если это в реальной жизни, в действительности, это здорово. Потому что память подсказывает, что во всех конфликтах мировых последних десятилетий после окончания Второй мировой войны прямо или косвенно участвовали американцы. Либо их ставленники, либо они финансировали, либо напрямую участвовали», — рассказал Джабаров.

Политический деятель напомнил про войны во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, Ливии, бомбардировку Югославии и «расчленение» этой страны. «Можно перечислять их в огромном количестве», — заявил собеседник «360».

Если американцы действительно хотят прекратить вмешиваться и использовать свои вооруженные силы вне территории Соединенных Штатов, можно только приветствовать Владимир Джабаров, член Совета Федерации России.

«Я думаю, что наша страна тоже будет в этом плане вести себя адекватно. Мы сами никогда никуда первыми не пойдем, ни на кого не нападем», — напомнил Джабаров.

Он уверен, что США не должны быть мировыми полицейскими.

Кроме того, политик прокомментировал вопрос, может ли Россия в таком случае усилиться.

«Мы не собираемся усиливаться и не собираемся входить туда, откуда будут выходить американцы. Мы вообще не сторонники, чтобы наши вооруженные силы находились вне территории РФ», — сказал Джабаров.

По его мнению, все спорные вопросы должны решаться за столом переговоров. Вооруженные силы создаются для обороны своего государства, и Россия придерживается этого принципа.

Ранее Трамп заявил, что американские военные больше не будут «решать чужие конфликты» и восстанавливать другие государства. Он пообещал закончить эру бесконечных войн.

Политолог Сергей Марков посчитал заявление Трампа позитивным. Если США выведут своих офицеров из Украины, там наступят мир, свобода, демократия и вернется дружба с Россией.