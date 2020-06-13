Трамп объявил о завершении эры бесконечных войн с участием военных США

Американские военные больше не будут «решать чужие конфликты» и восстанавливать другие государства. С такой речью выступил президент США Дональд Трамп.

Глава государства выступил перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк. На ней он отметил, что Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задачи солдата заключаются в обороне и решительной защите своей страны от внешних врагов.

«Мы заканчиваем эру бесконечных войн», — заявил Трамп.

По словам Трампа, «ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место». Американские войска не обязаны находить выход из «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».

«Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», — добавил Трамп.

При этом накануне президент сообщил Конгрессу, что американские военные останутся в некоторых странах. В те государства солдаты пришли еще при прошлых президентах США.

Американские военные пребывают в Афганистане почти 19 лет. Также солдаты числятся в Ираке, Сирии, Иордании, Турции, Ливане, Египте, на Филиппинах, Аравийском полуострове, в Косове, Восточной Африке, а также в бассейне озера Чад и Сахельском регионе.