Решение Трампа о завершении «эры бесконечных войн» для России очень позитивно. Если Соединенные Штаты уберут своих офицеров с Украины, то там наступят мир, свобода, демократия и вернется дружба с Россией. Таким мнением с «360» поделился член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

«Для нас было бы очень позитивно, если бы прежде всего США вывели свои подразделения офицеров с Украины и сняли де-факто американскую оккупацию Украины. После этого оккупационный режим, по всей видимости, рухнет и на Украину придут свобода, демократия и дружба с Россией», — заявил Марков.

После этого Украина может стать членом Евразийского экономического союза, согласно воле своих граждан, если там наладится демократическая система. Если провести нормальное голосование после дискуссии, то большинство украинцев наверняка выступят за союз с Россией.

Марков добавил, что если на территории Украины после снятия американской оккупации будет возможность провести референдум, то жители многих регионов, не только Донецкой и Луганской областей, проголосуют за единение с Россией.

Собеседник отметил, что сейчас в Соединенных Штатах вопрос власти решают не на основе демократии, а на основе реальной силы. В стране происходит попытка государственного переворота, поэтому президент США Дональд Трамп хочет сосредоточиться на внутренних проблемах и объявляет, что Вашингтон должен перестать влиять на другие страны. Ему всегда было важно заниматься делами внутри страны, а не за ее пределами.

Ранее Трамп во время выступления в военной академии в Вест-Пойнте заявил, что власти США восстанавливают основополагающие принципы, согласно которым служба американских солдат заключается не в перестраивании других стран, а в защите Соединенных Штатов от врагов. Вашингтон заканчивает череду бесконечных войн.