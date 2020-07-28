«У президента все нормально»: Песков рассказал о здоровье Путина после встреч с коронавирусным Лукашенко

«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается», — ответил Песков. Вопрос журналистов вполне оправдан на фоне новостей о Лукашенко, который заявил, что уже переболел COVID-19.

По его словам, накануне врачи диагностировали у него коронавирус, который президент Белоруссии перенес «на ногах» и бессимптомно. Также Лукашенко порадовался, что вошел в категорию людей, который смогли побороть вирус, к тому же перенесли его без особых осложнений.

Ранее Песков рассказал, что Путин еще не проходил вакцинацию от коронавируса, потому что препарат еще не прошел сертификацию. И в целом, по мнению, Пескова еще рано говорить о вакцинации.

Однако центр «Вектор» получил разрешение от Роспотребнадзора на клинические испытания вакцины. И уже 27 июля специалисты приступили к первому и второму этапам исследовательских работ.