Президенту Владимиру Путину не вводили вакцину от коронавируса, поскольку она пока не сертифицирована. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет. Она (вакцина — прим. ред.) еще не сертифицирована. Все-таки главу государства, наверное, несертифицированной вакцине не совсем хорошо подвергать», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что в целом еще рано говорить о вакцинации от коронавирусной инфекции в России. Ведь пока в стране еще нет ни одного экземпляра готовой вакцины. Хотя испытания нескольких вакцин идут, одну из них уже успешно протестировали на добровольцах.

Данные испытаний передадут в НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Там специалисты обработают результаты тестирования. После этого можно будет говорить о государственной регистрации вакцины.

Представитель Кремля подчеркнул, что вакцину в первую очередь будут вводит людям из групп риска.

Разработкой вакцины в РФ занимаются центр Роспотребнадзора «Вектор», НИЦ имени Гамалеи, Институт вакцин и сывороток ФМБА. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцину от COVID-19 должны зарегистрировать уже в августе.

Ранее американское агентство Bloomberg написало, что российская элита якобы вакцинировалась от коронавируса еще в апреле. Однако Минздрав РФ уже опроверг слухи.