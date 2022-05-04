«Тупое и злобное отрицание до добра не доведут». Пушков оценил планы Санду отпраздновать День Победы в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду изменила риторику относительно празднования Дня Победы, посмотрев на опыт соседней Украины. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«Санду маневрирует, убедившись, что тупое и злобное отрицание Дня Победы на Украине до добра не доводит», — написал сенатор.

Ранее президент Молдавии записала видеообращение, где пообещала гражданам страны провести празднование Дня Победы и призвала «не сеять ненависть и разделение». Слова главы государства прозвучали на фоне скандала с георгиевской ленточкой, которую Кишинев приравнял к «символам войны». Запрет на ее использование, а также на неофициальные символы спецоперации РФ на Украине — Z и V — вступил в силу в Молдавии 20 апреля.

Оппозиция оспорила запрет в Конституционном суде. При этом власти гагаузской автономии и Приднестровья заявили, что не намерены вводить на своих территориях запрет на данную символику.