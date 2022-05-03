Глава Гагаузии подписала закон, разрешающий жителям носить георгиевские ленты

Жителям Гагаузской автономии Молдавии разрешили изготовлять, хранить и носить символы, связанные с Победой в Великой Отечественной войне, в том числе георгиевскую ленту и красные флаги. Подписан соответствующий закон, сообщили на сайте автономии.

Закон «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии», принятый Народным собранием Гагаузии 29 апреля, подписала глава Гагаузии Ирина Влах. Депутаты Народного собрания проголосовали за инициативу единогласно.

Документ «также устанавливает проведение на территории Гагаузии ряда мероприятий в целях увековечивания памяти участников войны и патриотического воспитания подрастающего поколения», говорится в сообщении.

В Молдавии георгиевскую ленту запретили в апреле. Соответствующий закон подписала президент Молдавии Майя Санду. Она посчитала, что этот символ могут использовать для разжигания вражды в молдавском обществе, но решила, что запрет не помешает почтить память павших героев в День Победы. По мнению Санду, георгиевской ленте место «в мусорном ведре истории».