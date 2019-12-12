ЦИК определился с датой выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО

Единый день голосования пройдет 13 сентября 2020 года. «В соответствии со статьей 10 федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ“ выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал Шевченко.

«Поколение Левинталя должно уходить»: политолог оценил возможную отставку губернатора ЕАО Подробнее

Ранее резидент России Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области. Врио главы региона он назначил Игоря Кобзева. Кроме того, российский лидер подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Левинталя, который ушел с поста по собственному желанию. Временно его обязанности будет исполнять Ростислав Гольдштейн.

Левченко возглавлял Иркутскую область с октября 2015 года.

Левинталь получил должность временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области в феврале 2015 года указом президента. А во главе субъекта он встал 13 сентября 2015-го. Голоса за чиновника отдали 75,42% избирателей.