  • ЦИК определился с датой выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО

    12 декабря 2019, 20:30

    Алена Макаренко

    ЦИК назначил дату выборов губернаторов Иркутской и Еврейской автономной областей в связи с отставкой глав регионов Сергея Левченко и Александра Левинталя. Об этом рассказал член избирательной комиссии Евгений Шевченко, его слова привело РИА «Новости».

    Единый день голосования пройдет 13 сентября 2020 года. «В соответствии со статьей 10 федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ“ выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал Шевченко.

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    Ранее резидент России Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области. Врио главы региона он назначил Игоря Кобзева. Кроме того, российский лидер подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Левинталя, который ушел с поста по собственному желанию. Временно его обязанности будет исполнять Ростислав Гольдштейн.

    Левченко возглавлял Иркутскую область с октября 2015 года.

    Левинталь получил должность временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области в феврале 2015 года указом президента. А во главе субъекта он встал 13 сентября 2015-го. Голоса за чиновника отдали 75,42% избирателей.