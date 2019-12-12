Путин отправил в отставку губернатора Иркутской области
«Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привел «Интерфакс».
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Сергей Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. Он получил первое образование в области строительства, второе — в экономике. Победу на досрочных выборах губернатора Иркутской области он одержал в сентябре 2015 года и 2 октября вступил в должность.
Лето 2019 года стало тяжелым для Иркутской области. Регион накрыли два разрушительных паводка. Первое сильное наводнение случилось в конце июня. Под водой оказались 109 населенных пунктов и около 10,89 тысячи домов.
Через месяц в области произошел второй разлив рек. Жертвами наводнений стали 26 человек. Всего пострадали 1,98 тысячи зданий, где проживают 5,42 тысячи жителей.
Восстановительные работы продолжаются в Иркутской области до сих пор.