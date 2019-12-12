Путин отправил в отставку губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко покинул свою должность. Указ об отставке подписал президент России Владимир Путин.

«Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привел «Интерфакс».

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Сергей Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. Он получил первое образование в области строительства, второе — в экономике. Победу на досрочных выборах губернатора Иркутской области он одержал в сентябре 2015 года и 2 октября вступил в должность.

Лето 2019 года стало тяжелым для Иркутской области. Регион накрыли два разрушительных паводка. Первое сильное наводнение случилось в конце июня. Под водой оказались 109 населенных пунктов и около 10,89 тысячи домов.

Через месяц в области произошел второй разлив рек. Жертвами наводнений стали 26 человек. Всего пострадали 1,98 тысячи зданий, где проживают 5,42 тысячи жителей.

Восстановительные работы продолжаются в Иркутской области до сих пор.