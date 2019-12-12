Путин уволил губернатора Еврейской автономной области

Левинталь ушел в отставку по собственному желанию, говорится в указе об отставке губернатора. Его полномочия истекают в 2020 году.

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«Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона», — отметил Песков.

По его словам, президент также провел рабочую встречу с Гольдштейном.

Левинталь получил должность врио губернатора Еврейской автономной области 24 февраля 2015 года указом президента. А возглавил регион он 13 сентября того же года. Тогда политик набрал 75,42% голосов избирателей, баллотировался от партии «Единая Россия».

Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Калининской области (сейчас — Тверская область). В 1995-м он окончил рязанский филиал Московской академии экономики и права по специальности «административно-хозяйственное право и экономика». В 2007 году будущий чиновник получил диплом в университете Российской академии образования по специальности «специалист коммерции», а в 2009-м завершил обучение в Северо-Западной академии государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Там получил диплом по специальности «менеджер».

С 22 сентября 2015 года Гольдштейн был членом Совета Федерации РФ, представителем от правительства Еврейской автономной области. Помимо этого, политик входил в комитет по бюджету и финансовым рынкам, а также в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2019 году.