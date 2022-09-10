Явка избирателей во второй день выборов депутатов в Подмосковье составила 6,65% | 360°

Подмосковье 10 сентября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Явка избирателей во второй день выборов депутатов в Подмосковье составила 6,65% Более 6,5% избирателей Подмосковья проголосовали во второй день выборов депутатов РИА «Новости»

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В Московской области стартовал второй день выборов муниципальных депутатов. По информации регионального ЦИК, явка избирателей составила 6,65%.

Утром в субботу в Подмосковье открыли более 500 избирательных участков. Жителям Московской области напомнили, что в течение дня можно проголосовать на дополнительных выборах депутата региональной думы по Воскресенскому одномандатному округу № 2.

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Жители Павловского Посада, Ступина, Клина, Наро-Фоминска, Шаховской и Рузы в это время выбирают новых муниципальных депутатов.

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Накануне в регионе начали работу 154 избирательных участка. Основные и дополнительные выборы проходят с 9 по 11 сентября. В воскресенье в Московской области откроют еще 1095 пунктов голосования.

В выборах муниципальных депутатов поучаствовал и президент Владимир Путин. По информации Кремля, глава государства отдал свой голос в режиме онлайн. В прошлом году он также голосовал дистанционно. Тогда российский лидер находился на самоизоляции из-за случая заражения коронавирусом в его окружении.

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