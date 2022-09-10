Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве | 360°

Важное 10 сентября 2022, 10:15 Поделиться Telegram

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Viber Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве Кремль: президент РФ Владимир Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

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Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства уже второй раз выбрал онлайн-формат голосования — в прошлом году он воспользовался этой функцией, так как был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении.

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До этого Путин голосовал на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.

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«11 сентября — единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую», — сказал президент.

Выборы различного уровня проходят в России с 9 по 11 сентября в 82 регионах. Всего будет проведено 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. В 14 регионах страны пройдут прямые выборы губернаторов.

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