Мишустин пообещал остановить рост цен на жилье

Он отметил, что сегодня есть много примеров, когда девелоперы повышают стоимость недвижимости из-за выполнения большого количества процедур и высоких цен на землю, где возводятся дома. Все это приводит к удорожанию недвижимости, которое бьет по карману покупателей.

«Но цели поставлены. Я очень надеюсь, что мы сейчас будем добиваться всецело отсутствия роста цен», — заявил Михаил Мишустин.

Он особо отметил работу вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего строительную сферу в правительстве. Мишустин отметил, что сейчас идет огромная работа, чтобы упростить все процедуры для строителей. Это позволит ускорить возведение жилой недвижимости и удешевить ее стоимость.

«Чтобы при снижении соответствующей ставки на ипотеку, которой мы все занимаемся, мы могли также воздействовать на наших застройщиков», — пояснил Михаил Мишустин.

Этой весной в рамках принятия антикризисных мер правительство запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% годовых. Изначально она действовала до 1 ноября и распространялась на жилье в новых домах.

Президент России Владимир Путин предложил продлить эту программу до середины 2021 года. В минувший четверг Михаил Мишустин пообещал, что соответствующие поправки, продлевающие льготную ипотеку, внесут в действующее законодательство.

Программа льготной ипотеки привела к тому, что спрос на недвижимость среди россиян значительно вырос. Как следствие, это привело к повышению цен. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что нельзя допустить, чтобы снижение кредитной ставки «съедалось» выросшими ценами на жилье.