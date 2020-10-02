Возросшему спросу на ипотеку нашли объяснения

Рост показателей в этом году, несмотря на ограничения из-за пандемии проседания рынка жилищного кредитования не произошло. Опрошенные эксперты объяснили это тем, что слабеющая национальная валюта и низкие ставки заставляют россиян вкладывать деньги в недвижимость. Все это только больше подогревает интерес к покупке жилья.

При этом, кроме снижения процентных ставок, вырос средний размер кредита, который берут заемщики для покупки недвижимости. По данным на август он составляет 2,54 миллиона рублей, это на 14% больше чем в прошлом году.

В качестве еще одной причины повышенного спроса на жилищные кредиты эксперты назвали программу льготной ипотеки в новостройках, которую государство запустило в апреле этого года. Она распространяется на займы до восьми миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до трех миллионов рублей в других регионах. Ставка по ней составляет 6,5% годовых.

Курирующий строительство вице-премьере Марат Хуснуллин заявлял, что срок действия льготной ипотеки могут продлить. Окончательное решение власти примут ближе к ноябрю, когда первый срок закончится.

Лидерами по объему жилищных займов стали Москва (64%) и Московская область (53%). Пятерку замыкают Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан.

Однако у этого есть и другая сторона. В связи с тем, что спрос на недвижимость сильно вырос, то цены тоже пошли вверх и начали обновлять максимумы. Этот фактор нужно закладывать при выборе жилья и при расчете кредита. Рефинансирование могут одобрить не всем и в следующем году можно ждать массу личных банкротств по жилищным ссудам, которые снизят цены на недвижимость.

Ранее Центробанк сообщил, что август поставил рекорд по выдаче ипотечный кредитов. Всего россияне взяли займов для покупки жилья 392,4 миллиарда рублей, это на 8% больше, чем в июле и на 66% больше, чем в августе 2019 года. Но при этом выросли и просроченные выплаты по платежам за ипотеку. За месяц они прибавили 1,5% или 76,7 миллиардов рублей. Это на 4,8% больше, чем в августе прошлого года, когда составляли 73,2 миллиарда.