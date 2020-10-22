Льготную ипотеку продлили до 1 июля 2021 года
О продлении программы льготной ипотеки заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Сегодня в повестке заседания правительства — вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года», — заявил премьер на заседании правительства. Его слова приводит ТАСС.
Эта мера была принята для антикризисной поддержки жителей страны. Программа также позволяет увеличить спрос на новостройки и сформировать задел для увеличения объемов работ.
По условиям программы можно взять кредит на новостройку по сниженной процентной ставке. Эффективность проекта уже отметили специалисты во многих регионах. Например, в Московской области с апреля выдали ипотеку по льготной программе на общую сумму 53 миллиарда рублей. Это третье место среди всех регионов страны — после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего за время действия программы в России выдали ипотечных кредитов по сниженной ставке на 607 миллиардов рублей.