«Травить людей за деньги нельзя». Захарова ответила Литвиновой после ее поста в поддержку Собчак | 360°

Власть 30 октября 2022, 23:34 «Травить людей за деньги нельзя». Захарова ответила Литвиновой после ее поста в поддержку Собчак Представитель МИД РФ Захарова ответила Литвиновой после ее поста в поддержку Собчак РИА "Новости"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой, которая поддержала журналистку Ксению Собчак. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что в стране также переживают «за затравленных». Но она вспомнила и прошлые высказывания самой журналистки.

«Дорогая Рената, мы все очень переживаем за затравленных. Правда, меньше, чем за тех, кто сейчас на передовой, а не на задворках стран, поставляющих оружие, из которого убивают наш народ. Желаем вам сил осознать простую истину: травить людей нельзя, травить людей за деньги нельзя тоже», — написала представитель российского МИДа.

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Захарова отметила, что травля — это считать детей «маленькими гаденышами», называть людей «генетическим отребьем», а также унижение бедных и слабых. По словам Захароваой, делать это за деньги тех, кто «осознано изничтожает страну и народ» — «это уже чуть посложнее история».

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Ранее журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале оценила свое нынешнее положение после возбуждения уголовного дела против ее коммерческого директора Кирилла Суханова по подозрению в вымогательстве у руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова словами «я в беде».

Адвокат журналистки Сергей Бадамшин сообщал, что Собчак по делу о вымогательстве проходит в статусе свидетеля.