Терешкова ответила раскритиковавшим ее поправку

Валентина Терешкова ответила на критику в свой адрес после того, как предложила снять ограничения для действующего президента на участие в будущих выборах. По словам депутата, не довольные ее поправкой не любят Россию.

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить», — заявила Терешкова, отвечая на вопросы прессы о своем отношении к критикующим поправку. Ее процитировало РИА «Новости».

Госдума 11 марта в третьем чтении приняла законопроект о внесении изменений в Конституцию. В них говорится о новых требованиях к президенту, правительству, чиновникам. Большое внимание уделено социально-экономической сфере — индексации пенсии и минимальному размеру оплаты труда. Одним из приоритетов государственной политики названы дети.

Поправки одобрил и Совет Федерации. Теперь их обсуждают в региональных парламентах. Часть субъектов Федерации уже поддержали его.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции РФ запланировано на 22 апреля. Этот день будет выходным по всей стране.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин согласился с поправкой Валентины Терешковой из-за нестабильной ситуации в мире.