Песков объяснил предложение Терешковой «чрезвычайно турбулентной» ситуацией в мире

Владимир Путин не говорил о каком-либо решении по вопросу участия в выборах на пост главы государства в 2024 году. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что президент согласился на предложение Терешковой из-за нестабильной ситуации в мире.

Его слова процитировала «Газета.Ru». Песков рассказал, что норма об ограничении количества сроков останется в Конституции — исключение сделали лишь разово, для действующего президента. Однако он напомнил, что до следующих выборов предстоит еще много работы. Кроме того, сейчас глава государства находится на начальной стадии своего президентского срока.

Причиной такого решения пресс-секретарь Владимира Путина назвал «чрезвычайно турбулентную» ситуацию в мире. Он отметил, что многие страны мира, в том числе и Россия, находятся сейчас в нестабильной ситуации.

В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше в должности. И в эти непростые годы имеет значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти. И этим руководствовалась Терешкова, это было ее аргументацией, с которой согласился Путин Дмитрий Песков.

11 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в главный закон страны изменение, которое позволит действующему президенту участвовать в следующих выборах. Такое заявление она сделала во время второго чтения законопроекта по поправкам в Конституцию. Владимир Путин согласился с ней, но назвал ряд условий, при котором готов одобрить это предложение. Он заявил, что поправку на соответствие главному закону России сперва должен проверить Конституционный суд. Если он не найдет никаких противоречий, нынешний глава государства может принять участие в выборах — но только в тех, где у избирателей будет альтернатива для голосования.