Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

Ранее в третьем окончательном чтении закон приняли в Госдуме. Полный текст закона опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки закрепляют социальные гарантии государства перед россиянами, расширяют возможности парламента. Например, в Конституции предложили закрепить индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Среди самых резонансных — упоминание бога в Конституции. Поправки сняли ограничения для действующего президента на участие в будущих выборах. В принятых измененияз говорится, что Россия — преемница СССР. Поправки запрещают отчуждение территорий РФ и призывы к таким действиям.

Теперь закон передадут для рассмотрения регионам. Его можно будет считать одобренным после того, как две трети региональных парламентов его поддержат. В противном случае процесс внесение поправок приостановят.

Совет Федерации вновь соберется по этому вопросу 14 марта. Он должен будет утвердить решение регионов. Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля.