Текущие госпрограммы в Подмосковье должны завершить до конца года

Все текущие работы по госпрограммам, реализуемым в 2019 году, должны быть завершены до конца года. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

Он отметил, что сегодняшнее заседание является финальным в 2019 году. Все итоги работы правительства глава региона подведет на Высшем совете. Это мероприятие пройдет перед новогодними праздниками.

«Что касается госпрограмм. Это еще один важный момент, на котором я хотел бы заостроить внимание. У нас две недели до конца года, это всегда очень напряженное время. Нам важно успеть завершить все текущие программы. Также необходимо начинать подготовку документов, контрактацию и закупки на следующий 2020 год», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, нужно уже сейчас готовиться к мероприятиям, которые должны пройти весной 2020 года.

Недавно в рамках госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья в Московской области 50 жителей Солнечногорска, которые жили в аварийном доме, получили ключи от новых квартир в солнечногорском Менделееве. Всего по этой программе с января 2019 года из аварийных домов в новые квартиры переселились 1413 жителей Подмосковья.