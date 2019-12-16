  • Итоги 2019 года в Подмосковье подведут перед новогодними каникулами

    16 декабря 2019, 12:40

    Владислав Гурджи, Евгения Остапенко

    Итоги работы за 2019 год подведут в Московской области на заседании Высшего совета. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

    Мероприятие традиционно проводят перед новогодними праздниками. На заседании совещательного органа подводят итоги деятельности за год и ставят задачи на следующий.

    Итоги 2019 года в Подмосковье подведут перед новогодними каникулами | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба губернатора МО

    «В конце года у нас пройдет традиционно Высший совет, мы подведем итоги работы наших муниципальных территорий и поставим план на 2020 год», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

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    Примут участие в мероприятии члены правительства Московской области, депутаты, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Подмосковья.