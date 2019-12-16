Итоги 2019 года в Подмосковье подведут перед новогодними каникулами

Итоги работы за 2019 год подведут в Московской области на заседании Высшего совета. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Мероприятие традиционно проводят перед новогодними праздниками. На заседании совещательного органа подводят итоги деятельности за год и ставят задачи на следующий.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«В конце года у нас пройдет традиционно Высший совет, мы подведем итоги работы наших муниципальных территорий и поставим план на 2020 год», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

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Примут участие в мероприятии члены правительства Московской области, депутаты, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Подмосковья.