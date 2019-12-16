Ключи от новых квартир получили 50 жителей аварийного дома в Солнечногорске

Около 50 жителей Солнечногорска переехали из аварийного жилья в новостройки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ключи от новых квартир получили порядка 50 человек, проживающих в аварийном доме № 7 по Институтской улице в солнечногорском Менделееве. Жилье было предоставлено в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013–2015 годы». Уменьшение площади квартиры при переселении недопустимо — напротив, возможно ее увеличение.

45 граждан переедут в первый корпус нового многоэтажного дома № 4 по улице Куйбышева. Половина из них уже переехала, остальные смогут обустроиться в новых квартирах до начала 2020 года. Еще четыре человека получат вторичное жилье, тоже в Менделееве.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Антон Антипенко уточнил, что в общей сложности до конца 2019 года будет расселено 49 человек.

«Новостройки возводят по современным нормативам. Поэтому люди, переезжая, например, из однокомнатной квартиры, выигрывают в метрах. Квартиры уже идут с муниципальной отделкой. Хочу отметить, что при заезде жителям не нужно тратить средства на ремонт, люди заезжают уже в готовое жилье», — сделал акцент Антон Антипенко.

Свое новое жилье будущие новоселы уже осмотрели. «Новая квартира просторная, светлая и уютная. Мне здесь очень нравится. Большая кухня! Наверное, для каждой хозяйки это самое любимое место в квартире», — поделилась жительница Солнечногорска Татьяна Хайми.

«Очень долго ждали этого события. Хочу поблагодарить администрация за решение нашей ситуации. О новом жилье и мечтать не могли, так еще и квартиры уже с отделкой», — сказала еще одна местная жительница Галина Глушко.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

В следующем году власти муниципалитета планируют переселить жителей 17 аварийных домов микрорайона Центральный.

С января 2019 года в рамках государственных программ по переселению граждан из аварийного жилья в Московской области расселено 1413 граждан из 548 аварийных жилых помещений. В том числе, в рамках реализации I этапа (2019–2020 годы) национального проекта на территории Московской области расселено 860 граждан из аварийных жилых помещений общей площадью 13,3 тысячи квадратных метров (в Кашире, Серпухове, Коломне). Из них с привлечением федеральных средств переселено 215 граждан из 79 аварийных жилых помещений общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

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Помимо решения вопросов переселения жителей из ветхого жилого фонда, власти округа активно решают проблемы обманутых дольщиков. В начале 2019 года жилье получили дольщики двух семиэтажных жилых домов на 224 квартиры в районе Смирновского. Строительство объекта началось в 2011 году, и только при содействии Министерства жилищной политики региона и губернатора области дома введены в эксплуатацию. Ключи в торжественной обстановке участникам долевого строительства вручил глава городского округа.

В рамках региональной программы «Жилище» с 2010 года в Солнечногорске было выдано 89 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Всего до конца 2019 года в городском округе собственным жильем будут обеспечены 17 детей-сирот. Квартиры предоставляются с отделкой и необходимой мебелью.