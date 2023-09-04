Власть 04 сентября 2023, 15:27 Тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран повысили в России ЦБ почти в 18 раз повысил тарифы по ОСАГО для фур из недружественных стран Unsplash

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Центробанк с 1,7 до 30 — почти в 18 раз — повысил коэффициент территории по ОСАГО для приезжающих из недружественных стран в Россию фур. Указ опубликовали на сайте регулятора.

Коэффициент территории зависит от плотности трафика, погоды, дорожного покрытия и других условий. Повышение не коснулось мотоциклов и легковушек тех физических лиц, которые оформляют договор ОСАГО при въезде на территорию России.

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Также Центробанк установил территориальный коэффициент обязательного страхования для автовладельцев в новых российских регионах с 1 января 2024 года.

Согласно документу, для всех видов транспортных средств коэффициент составит минимальное значение на сегодняшний день — 0,68. Речь идет об автомобилях, зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Указ Банка России вступит в силу 12 сентября 2023 года.

В середине августа регулятор повысил ключевую ставку до 12% годовых. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк может снова увеличить ее, если в России продолжит расти инфляция.