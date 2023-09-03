Деньги 03 сентября 2023, 10:40 Главное условие для повышения ключевой ставки назвали в Госдуме Депутат Аксенов: Центробанк повысит ключевую ставку из-за роста инфляции в РФ РИА «Новости»

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Центробанк России повысит ключевую ставку, если инфляция в стране продолжит расти. Такое условие Ura.ru назвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, психологическим показателем для большинства людей является 100 рублей за доллар. Он сильно влияет на настроение людей и бизнеса. Вся ситуация вытекает в не совсем благоприятное положение на рынке, где давление на курс российской валюты продолжило усиливаться.

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«Поэтому ориентир в 100 рублей тоже будет иметься в виду. Но это не главное. Главное — это инфляция и влияние курса <…> на инфляцию», — объяснил Аксаков.

Парламентарий добавил, что регулятор также постарается замедлить снижение курса рубля, если оно усилится. Основным инструментом в этом вопросе стало повышение ключевой ставки. Однако само сдерживание падения валюты связано с инфляцией.

«Чтобы держать уровень инфляции ниже 10%, надо этот процесс контролировать, в том числе с помощью ключевой ставки», — объяснил Аксаков.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки в сентябре. Во вторник, 15 августа, ЦБ повысил ставку до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.