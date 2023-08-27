Власть 27 августа 2023, 20:27 Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным — Симоньян Главред RT Симоньян: Такер Карлсон попросил об интервью с президентом Путиным YouTube

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Бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с президентом Владимиром Путиным. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Он (Карлсон — прим. ред.), кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», — отметила Симоньян.

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Такера Карлсона отстранили от эфира Fox News в апреле текущего года, несмотря на его высокие рейтинги. Журналист запустил собственное шоу в социальной сети Х (бывший Twitter). Карлсон выпускал свои шоу вопреки критике бывшего работодателя. В первом выпуске он раскритиковал президента США Джо Байдена, во втором заявил, что социальная сеть Instagram* пропагандирует педофилию.

Instagram* — социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.