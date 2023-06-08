Общество 08 июня 2023, 09:31 Шоу американского телеведущего Такера Карлсона в Twitter не понравилось бывшему работодателю Телеканал Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта из-за шоу в Twitter Википедия

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После ухода с телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон запустил новое шоу Tucker в Twitter, но это не понравилось его бывшему работодателю. Канал уже уведомил его юристов, что пожалуется на нарушение условий контракта, сообщил Axios.

Журналисты прочли копию письма от главного юрисконсульта Fox News Бернарда Гугара. Такер Карлсон 6 июня в прайм-тайм выложил на странице в Twitter запись своего нового шоу Tucker. После этого телеканал обвинил его в нарушении условий контракта 2019 года с правками 2021 года, по которому телеведущий не сможет оказывать свои услуги никому, кроме бывшего работодателя, в том числе посредством интернет-трансляций. Юристы категорически не согласны с претензией.

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«Они хотят лишить Такера Карлсона права свободно говорить, потому что он воспользовался социальными сетями, чтобы поделиться своими мыслями о текущих событиях», — сказал его адвокат Брайан Фридман.

Такер Карлсон ушел с телеканала в апреле. После этого он раскрыл подноготную американских СМИ, рассказал о запрете материалов на некоторые остросоциальные темы и анонсировал свое новое шоу.