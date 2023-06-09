Мир 09 июня 2023, 14:43 Новый эпизод шоу Карлсона вышел после критики ведущего Fox News Журналист Карлсон выпустил второй эпизод своего шоу, несмотря на недовольство Fox News Википедия

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Экс-ведущий телеканал Fox News Такер Карлсон показал второй эпизод своего шоу Tucker on Twitter вопреки претензиям бывшего работодателя. Американский журналист заявил, что соцсеть Instagram* пропагандирует педофилию.

Он пригласил зрителей задуматься на вопросом о том, что бы они делали, управляя страной.

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«Давайте предположим, что ваши амбиции лежат глубже, и вы хотите получить власть не только для того, чтобы контролировать поведение людей, но и для того, чтобы контролировать их мышление», — высказался Карлсон.

По его словам, в таком случае необходимо будет установить контроль над общественными табу. Ведущий напомнил о недавней статье в газете The Wall Street Journal о распространении детской порнографии в Instagram*.

Там утверждалось, что платформа помогает продвигать аккаунты, которые посвящены заказу и приобретению контента сексуального характера с участием детей. Бывший сотрудник Fox News возмутился тому, что американские власти после выхода материала не начали расследование.

«Газета с самым большим тиражом в Соединенных Штатах сообщила, что одна из самых влиятельных компаний в мире пропагандировала педофилию, и никто из власти ничего с этим не сделал», — подчеркнул Карлсон.

Fox News уволил журналиста в конце апреля, причины неизвестны. Ранее на этой неделе вышел первый эпизод Tucker Carlson Tonight, где раскритиковали президента США Джо Байдена. Телеканал остался не в восторге от шоу своего бывшего ведущего и заявил о нарушении журналистом контракта.

Instagram* — социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.