04 февраля 2024, 03:23
«Демократы содрогнулись». США испугались приезда Карлсона в Москву
Конрессвумен Грин: демократы испугались, что Карлсон возьмет интервью у Путина
Американские власти испугались, что прилетевший в Москву американский журналист Такер Карлсон может взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом написала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х.
«Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», — заявила конгрессвумен.
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Грин добавила, что в Белом доме не любят таких журналистов как Карлсон за то, что они критикуют американские власти.
Ранее стало известно, что популярный американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию. Его заметили в Большом театре на балете «Спартак».
Также о визите Карлсона в Москву написал в соцсети X его коллега Джексон Хинкл. Он выразил надежду, что журналист приехал, чтобы взять интервью у Владимира Путина.
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