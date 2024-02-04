Мир 04 февраля 2024, 03:23 «Демократы содрогнулись». США испугались приезда Карлсона в Москву Конрессвумен Грин: демократы испугались, что Карлсон возьмет интервью у Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские власти испугались, что прилетевший в Москву американский журналист Такер Карлсон может взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом написала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х.

«Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», — заявила конгрессвумен.

Реклама

Грин добавила, что в Белом доме не любят таких журналистов как Карлсон за то, что они критикуют американские власти.

Ранее стало известно, что популярный американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию. Его заметили в Большом театре на балете «Спартак».

Также о визите Карлсона в Москву написал в соцсети X его коллега Джексон Хинкл. Он выразил надежду, что журналист приехал, чтобы взять интервью у Владимира Путина.