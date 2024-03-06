06 марта 2024, 12:32
Строительство трассы Джубга — Сочи обсудят на совещании с участием Путина
Путин 6 марта проведет совещание по развитию Азово-Черноморского кластера
Президент Владимир Путин 6 марта проведет в Сочи совещание на тему развития Азово-Черноморского кластера. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, чьи слова привело РИА «Новости».
На мероприятии обсудят вопрос строительства дороги Джубга — Сочи. Также на повестке дня встанет тема развития территорий от Сочи до Крыма и новых регионов.
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«Как будет развиваться туризм по всей стране. Вот этот вопрос мы и будем обсуждать сегодня у президента», — сказал Хуснуллин.
В рамках послания Федеральному собранию 29 февраля Путин поручил правительству предоставить схему финансирования строительства трассы Джубга — Сочи.
Хуснуллин ранее сообщил о сроках запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. По его словам, поезда начнут курсировать через пять лет, поскольку трассировку магистрали уже утвердили.
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