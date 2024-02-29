Транспорт 29 февраля 2024, 16:18 Названы сроки запуска ВСМ в России Хуснуллин заявил, что ВСМ могут запустить через пять лет РИА «Новости»

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Трассировку высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Петербург утвердили, поэтому через пять лет по ней могут запустить поезда. Об этом заявили вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова привело РИА «Новости».

Он пояснил, что источники финансирования определили, сейчас дорабатываются юридические и организационные моменты. Само проектирование трассы уже началось.

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«Срок примерно от идеи до запуска около пяти лет, считаем с 2024 года пять лет», — заметил Хуснуллин.

Путин ранее заявил, что первый маршрут ВСМ пройдет через Тверь и Великий Новгород. Затем магистраль проложат через Казань, Ростов-на-Дону, а также в сторону побережья Черного моря.

Для реализации такого масштабного проекта задействуют передовые разработки, в том числе машиностроении и связи. В Минфине назвали строительство ВСМ важным инвестиционным проектом.