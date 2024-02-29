29 февраля 2024, 16:18
Названы сроки запуска ВСМ в России
Хуснуллин заявил, что ВСМ могут запустить через пять лет
Трассировку высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Петербург утвердили, поэтому через пять лет по ней могут запустить поезда. Об этом заявили вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова привело РИА «Новости».
Он пояснил, что источники финансирования определили, сейчас дорабатываются юридические и организационные моменты. Само проектирование трассы уже началось.
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«Срок примерно от идеи до запуска около пяти лет, считаем с 2024 года пять лет», — заметил Хуснуллин.
Путин ранее заявил, что первый маршрут ВСМ пройдет через Тверь и Великий Новгород. Затем магистраль проложат через Казань, Ростов-на-Дону, а также в сторону побережья Черного моря.
Для реализации такого масштабного проекта задействуют передовые разработки, в том числе машиностроении и связи. В Минфине назвали строительство ВСМ важным инвестиционным проектом.
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